Москва13 мая Вести.Актер и театральный режиссер Александр Солопов ушел из жизни в 70-летнем возрасте. Об этом сообщил композитор и режиссер Ян Бедерман в соцсети "Вконтакте" во вторник, 11 мая.

Мой друг, мой театральный партнер Александр Солопов сегодня ушел в свое бесконечное светлое путешествие. Добрая память о тебе будет со мной сказано в посте

Бедерман добавил, что благодарит друга за творческие открытия и выступления, а также за "служение".

Он уточнил, что дата прощания – утром 13 мая, место - морг НИИ имени Склифосовского.

Александр Солопов – актер и театральный деятель. По данным из открытых источников, родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств. В 1977-1979 года служил в Донецком ТЮЗе. В 1990 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1990-1993 годах был режиссером Московского театра "Ангажемент". С 2004 года был режиссер Харьковского театра "Новая сцена". СМИ пишут, что несколько лет назад он вернулся в Москву. В его фильмографии такие работы, как "Вкус хлеба" и "Аэропорт".