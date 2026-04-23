Москва23 апр Вести.В возрасте 68 лет скончался заслуженный артист РСФСР Николай Устинов-Лещинский, об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его коллег.

Причины смерти не приводятся, однако отмечается, что последние годы актер тяжело болел и не выходил на сцену. Его не стало 22 апреля 2026 года, в среду.

Николай Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года на Сахалине. Окончил Музыкальное училище и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова.

Снимался в таких кинолентах как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "На рубеже. Ответный удар".