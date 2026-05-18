Художник театра и кино Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет

Москва18 мая Вести.На 73-м году жизни скончался Художник театра и кино Юрий Устинов. Некролог размещен на официальном сайте Российской академии художеств (РАХ).

Устинова не стало 17 мая 2026 года.

Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 17 мая 2026 года на 73 году жизни завершил свой земной путь один из самых известных современных художников театра и кино, академик Отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Семенович Устинов (1954-2026) говорится в сообщении РАХ

Юрий Устинов – автор ярких художественных образов и выдающихся работ, который внес большой вклад в индустрию. Его персональные выставки проходили на самых крупных площадках страны, а произведения собраны во многих музеях, как отечественных, так и зарубежных.

Среди постановок мастера - Жизель" Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана и "Опричник" Петра Чайковского в Большом театре. В качестве художника-постановщика он создавал такие фильмы и сериалы как "Застава Жилина", "Мастер и Маргарита", "Черные волки", "Снайперы" и "Гамлет".