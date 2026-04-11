Актер Алексей Наумов скончался в возрасте 65 лет

Москва11 апр Вести.Актер Алексей Наумов, сын кинорежиссера Владимира Наумова, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила его мачеха актриса Наталья Белохвостикова, передает "АиФ-Москва".

Алексей Наумов был сыном известной советской актрисы Эльзы Леждей.

Сын актрисы и режиссера в детстве снимался в кино говорится в сообщении

Зрители запомнили его по ролям в исторической драме "Бег" 1970 года, детективном сериале "Следствие ведут знатоки", где он сыграл вместе с матерью. Затем Наумов окончил факультет истории и теории искусства Ленинградской академии художеств, занимался искусствоведением и дизайном книг.