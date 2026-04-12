Москва12 апр Вести.Причиной смерти актера и искусствоведа Алексея Наумова стала болезнь легких, передает РИА Новости со ссылкой на заявление семьи артиста.

Он долго болел и после болезни у него были проблемы с легкими и развилась астма приводит агентство слова своего собеседника

Алексей Наумов – сын кинорежиссера Владимира Наумова и советской актрисы Эльзы Леждей. Он скончался на 66-м году жизни 10 апреля, в пятницу.

Известен, в том числе, по таким проектам как "Бег" и "Следствие ведут знатоки".

О смерти Алексея Наумова во "ВКонтакте" написала актриса Наталия Белохвостикова, вторая жена режиссера Наумова. "Отец и сын теперь вместе", - написала она на своей странице в соцсетях. Под записью ее подписчики оставляют многочисленные слова поддержки и вспоминают фильмы, в которых снялся актер.