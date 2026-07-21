Скончался актер Юрий Чигров, снимавшийся в сериалах "Глухарь" и "След" Умер актер Юрий Чигров, известный по сериалам "Глухарь" и "След"

Москва21 июл Вести.Актер Юрий Чигров, известный по ролям в сериалах "Глухарь", "След" и "Адвокат", скончался на 78 году жизни 20 июля. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его племянницу Анну Чигрову.

Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь,.

Мой дядя скончался после продолжительной болезни, с которой мужественно боролся в последние годы. К счастью, он провел это время в окружении и при поддержке самых родных и близких цитирует Анну Чигрову aif.ru

Несмотря на недуг, Юрий Чигров не прекращал творческую деятельность до последних дней: сочинял стихи, писал пьесы и записывал песни. Он мечтал услышать свою композицию "Весна Победы" в эфире.

Актера похоронят в городе Суздале Владимирской области, точная дата будет объявлена позже.

Юрий Чигров родился 6 сентября 1948 года. В 1976 окончил Школу-студию МХАТ. На его счету 34 работы в кино и сериалах. Первую роль сыграл в 1978 году в комедийной ленте "Безбилетная пассажирка". Зрителям он запомнился по проектам "Глухарь", "След", "Адвокат", а также по фильмам "Хоккейные игры", "Бессонница" и "Частица Вселенной".