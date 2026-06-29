На СВО погиб актер сериала "Глухарь" Евгений Дербышев Актер Евгений Дербышев погиб в зоне проведения СВО

Москва29 июн Вести.В зоне проведения специальной военной операции погиб актер театра и кино Евгений Дербышев. Об этом сообщает "АиФ".

Отмечается, что он пропал без вести еще в 2024 году.

В этом году его семья получила свидетельство о смерти говорится в публикации издания

Согласно документу, актер погиб 7 июля 2024 года в поселке Новоселовское в ЛНР. Незадолго до этого он заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону боевых действий.

Дербышев известен по ролям в таких сериалах, как "Глухарь", "Склифосовский", "Ельцин. Три дня в августе" и других.