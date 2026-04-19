Выяснилась судьба украинского режиссера, исчезнувшего 2,5 года назад в зоне СВО Украинский режиссер Малахов, считавшийся пропавшим, погиб у Авдеевки

Москва19 апр Вести.Судьба пропавшего два с половиной года назад в зоне СВО украинского режиссера Игоря Малахова была установлена. Об этом сообщает сообщает украинский Telegram-канал Obozrevatel.

Отмечается, что Малахов воевал в составе Вооруженных сил Украины в Донецкой области и с декабря 2023 года числился пропавшим без вести.

Канал уточнил, что личность режиссера удалось установить с помощью ДНК-анализа. В результате выяснилось, что он погиб в районе села Степное во время боев за Авдеевку.

Ранее сообщалось, что украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов (в России внесен в список террористов и экстремистов) возглавил батальон Вооруженных сил Украины.