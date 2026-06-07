Москва7 июнВести.В Донбассе ликвидирован гражданин Чехии, перебежавший в ряды РДК (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, ранее перебежчик проживал в Екатеринбурге.
Появилась информация об уничтожении российскими войсками гражданина Чехии Якуба Юрчаги. Он ранее... добровольно пошел в российскую армию, однако сдался в плен террористам из РДК, которые и завербовали его для службы в ВСУсказал он
Он уточнил, что боевик был ликвидирован в мае.
Ранее стало известно, что лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины, подвергавший критике главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского, был убит при невыясненных обстоятельствах.