ТАСС: в Донбассе ликвидировали примкнувшего к РДК гражданина Чехии

В Донбассе уничтожили вступившего в РДК гражданина Чехии, пишут СМИ ТАСС: в Донбассе ликвидировали примкнувшего к РДК гражданина Чехии

Москва7 июн Вести.В Донбассе ликвидирован гражданин Чехии, перебежавший в ряды РДК (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ранее перебежчик проживал в Екатеринбурге.

Появилась информация об уничтожении российскими войсками гражданина Чехии Якуба Юрчаги. Он ранее... добровольно пошел в российскую армию, однако сдался в плен террористам из РДК, которые и завербовали его для службы в ВСУ сказал он

Он уточнил, что боевик был ликвидирован в мае.

Ранее стало известно, что лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины, подвергавший критике главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского, был убит при невыясненных обстоятельствах.