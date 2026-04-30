Украинские боевики убили сослуживца, чтобы он не сообщил об их намерении сбежать

Боевики ВСУ убили сослуживца, который хотел сообщить об их намерении сбежать Украинские боевики убили сослуживца, чтобы он не сообщил об их намерении сбежать

Москва30 апр Вести.Украинские боевики убили сослуживца, который хотел доложить командованию об их намерении сбежать, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В селе Журавное Ахтырского района Сумской области насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего "побратима", который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии сказал собеседник агентства

Повальное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины приобретает все большие масштабы. Так, на прошлой неделе большинство из младшего офицерского состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежало после отправки подразделений на позиции на волчанском направлении.

Также ранее стало известно, что о более 30 военных теробороны ВСУ дезертировали из опорных пунктов в районе села Новодмитровка Сумской области после ударов ВС РФ.