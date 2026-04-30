Москва30 апрВести.Украинские боевики убили сослуживца, который хотел доложить командованию об их намерении сбежать, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
В селе Журавное Ахтырского района Сумской области насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего "побратима", который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армиисказал собеседник агентства
Повальное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины приобретает все большие масштабы. Так, на прошлой неделе большинство из младшего офицерского состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежало после отправки подразделений на позиции на волчанском направлении.
Также ранее стало известно, что о более 30 военных теробороны ВСУ дезертировали из опорных пунктов в районе села Новодмитровка Сумской области после ударов ВС РФ.