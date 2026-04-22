Москва22 апр Вести.Большинство младшего офицерского состава 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировало после отправки подразделений на позиции на волчанском направлении. Об этом сообщили агенству ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, родственники военнослужащих 1-го батальона бригады жалуются в соцсетях, что офицеры покинули командные пункты после отправки личного состава на линию фронта и были объявлены в статус самовольного оставления части.

Ранее сообщалось, что более 30 военных теробороны ВСУ дезертировали из опорных пунктов в районе села Новодмитровка Сумской области после ударов ВС РФ.