Москва23 апрВести.Под Волчанском в Харьковской области исчезли целые подразделения 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировали ТАСС в российских силовых структурах.
Там указали, что пропавших без вести боевиков ищут их семьи.
Ранее стало известно, что украинские войска переводят связистов и тыловиков в пехоту из-за больших потерь на волчанском направлении.
Позднее сообщалось, что большинство младших офицеров 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали под Волчанском.