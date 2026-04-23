ТАСС: подразделения мотопехотной бригады ВСУ пропали без вести под Волчанском

Москва23 апр Вести.Под Волчанском в Харьковской области исчезли целые подразделения 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировали ТАСС в российских силовых структурах.

Там указали, что пропавших без вести боевиков ищут их семьи.

Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения мотопехотной бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе сообщили в структурах

Ранее стало известно, что украинские войска переводят связистов и тыловиков в пехоту из-за больших потерь на волчанском направлении.

Позднее сообщалось, что большинство младших офицеров 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали под Волчанском.