Москва24 мая Вести.По меньшей мере 786 военнослужащих одной из бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести на волчанском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о 159-й бригаде украинской армии.

В настоящее время пропавшими без вести на волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения сказал он

Ранее в силовых структурах России рассказали о ситуации в 158-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Как сообщалось, военнослужащие этой бригады несут существенные потери в Сумской области. Небоевые потери из-за нехватки медицинской помощи растут в 71-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.