Бригада ВСУ для "золотой молодежи" несет потери в Сумской области, пишут СМИ ТАСС: 158-я бригада ВСУ несет существенные потери в Сумской области

Москва21 мая Вести.Военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины несут серьезные потери в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, соответствующую информацию подтверждают некрологи украинских националистов.

В Сумской области существенные потери несет 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ сказал он

Ранее российские силовики рассказывали, что представители 158-й бригады украинской армии рекламируют это подразделение среди представителей "золотой молодежи" Украины. Как сообщалось, им предлагают числиться в составе подразделения на взаимовыгодных условиях.

Ранее стало известно, что командованию ВСУ приходится перебрасывать подразделения на сумское направление из-за больших потерь.