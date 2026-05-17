РИА Новости: украинские войска несут значительные потери в Сумской области

Москва17 мая Вести.Командование ВСУ вынуждено перебрасывать подразделения на сумское направление из-за больших потерь, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

…Из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные "элитные" подразделения сообщил агентству источник

Отмечается, что о колоссальных потерях свидетельствуют публикации украинских волонтеров и анализ некрологов.

В частности украинские силовики вынуждено перебрасывают в Сумскую область из ДНР 10-ю горно-штурмовую бригаду, 130-й отдельный разведывательный батальон и 95-ю десантно-штурмовую бригаду.

В начале мая российские силовики сообщали, что группы боевиков ВСУ пропали без вести после "мясных штурмов" в Сумской области.