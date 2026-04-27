115-я бригада ВСУ несет тяжелые потери в боях под Сумами

Российские силовики сообщили, что ВСУ несут серьезные потери вблизи Сум 115-я бригада ВСУ несет тяжелые потери в боях под Сумами

Москва27 апр Вести.В приграничных районах Сумской области крупные потери терпит 115-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины, где ранее фиксировались случаи расстрелов мобилизованных за попытки побега, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Анализ некрологов показал, что на границе с Теткинским районом Курской области существенные потери несет 115-я бригада ВСУ отметил собеседник агентства

Ранее пленный Дмитрий Литвин сообщил, что в Вооруженных силах Украины практикуются расстрелы - бойцов, отказывающихся покинуть тыловые позиции и отправиться на передовую, пускают "в расход".