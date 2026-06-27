В Сумской области батальон львовской бригады ВСУ понес большие потери ТАСС: батальон теробороны ВСУ понес большие потери в Сумской области

Москва27 июн Вести.Боевики 1-го батальона львовской 103-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что обстановка на этом участке фронта меняется не столь динамично, как на соседних.

В районе Рыжевки (Сумская область) в июне существенные потери понес 1-й батальон львовской 103-й отдельной бригады территориальной обороны отмечается в публикации

Источник подчеркивает, что потери противника связаны с успешными действиями операторов FPV-дронов и артиллеристов российской армии.

22 июня сообщалось, что ВСУ в Черниговской области несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО.