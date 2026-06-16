Боевики ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области

В Сумской области массово пропадают без вести боевики ВСУ Боевики ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области

Москва16 июн Вести.Боевики из подразделений военно-воздушных сил (ВВС) Украины массово пропадают без вести в Сумской области.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что, согласно некрологам, в штурмовые группы попадают техники, которые ранее были задействованы в обслуживании украинской авиации.

Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины массово пропадают "без вести" в Краснопольском районе Сумской области цитирует агентство собеседника

Ранее стало известно, что десятки боевиков из двух бригад ВСУ пропали в районе Храповщины в Сумской области.

Между тем в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники ВСУ бросают свои позиции и убегают с оружием в руках.