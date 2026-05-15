ТАСС: из морга в Сумах пропали тела десятков боевиков ВСУ

Стало известно о пропаже из морга в Сумах тел десятков боевиков ВСУ ТАСС: из морга в Сумах пропали тела десятков боевиков ВСУ

Москва15 мая Вести.Несколько десятков тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропало из морга в Сумах. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как добавил собеседник агентства, предварительно, тела украинских боевиков в дальнейшем могут быть захоронены на кладбище хирургических отходов.

В Сумах из морга военного госпиталя пропало несколько десятков тел уничтоженных националистов. По предварительной информации, их планируют захоронить на кладбище хирургических отходов сообщили представитель российских силовых структур

Тела украинских боевиков пропали после того, как в учреждение наведалось командование 14-го армейского корпуса ВСУ, добавил собеседник агентства. По его словам, практически все находящиеся в холодильных камерах тела вывезли прибывшие в морг украинские военнослужащие.