Более 30 украинских военных госпитализированы под Сумами из-за проблем с сердцем

Москва13 апр Вести.В Сумской области свыше 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем с сердечно-сосудистой системой не смогли завершить боевое слаживание. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, в Шосткинском районе командование ВСУ якобы окончило доукомплектование когда-то элитных подразделений - 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков - украинцами, которые были мобилизованы насильно.

Переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова: свыше 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой передает ТАСС

Также сообщалось, что ВСУ размещают резервы, состоящие из испаноязычных наемников, на удалении от линии фронта в Сумской области.

Кроме того, журнал Le Point рассказал, что десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из ВСУ через программы лечения за рубежом.