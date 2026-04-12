Москва12 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают резервы, состоящие из испаноязычных наемников, на удалении от линии фронта в Сумской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По словам источника, такую информацию передают местные жители региона.

Он также отметил, что штурмовые подразделения ВСУ, в частности 33-й и 210-й отдельные штурмовые полки, пополняются за счет принудительно мобилизованных граждан Украины, преимущественно из Киевской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, зачем колумбийские наемники идут в ВСУ. По его словам, они стремятся изучить опыт украинских боевиков в наркоторговле.