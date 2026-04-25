Москва25 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирают у колумбийских наемников средства связи. Об этом рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

По словам собеседника агентства, это делается это для того, чтобы не было утечек в социальных сетях о притеснении наемников на Украине, а также чтобы было сложнее обнаружить боевые позиции ВСУ.

По последней информации, у наемников отбирают мобильники, любые средства коммуникации сообщил источник РИА Новости

Тем не менее, некоторым наемникам, несмотря на досмотр, все-таки удается скрытно провезти на передовую средства связи.

Ранее стало известно, каким маршрутом наемники из Колумбии добираются до места назначения. Сначала они летят в Испанию, затем едут до Германии, откуда на автобусе добираются до Польши, а затем уже отправляются на Украину. Они записываются в ряды ВСУ прямо у украинских пограничников на польско-украинской границе.

По свидетельству одного из таких наемников, взятого в плен на запорожском направлении, в ВСУ им обещают большие выплаты, однако на деле это все ложь. Киевский режим использует колумбийцев как пушечное мясо.

С 20 марта наемничество в Колумбии официально признано вне закона. Это произошло после того, как президент Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством. Ранее колумбийский лидер назвал наемничество "ограблением страны".