Вербовщик: ВСУ даже не считают количество погибших колумбийских наемников Вербовщик: ВСУ не сообщают никому о погибших колумбийских наемниках

Москва3 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считают количество погибших колумбийских наемников и не предоставляют сведения о тех, кто продолжает воевать на Украине, заявил источник, связанный с вербовкой колумбийцев на Украину и Ближний Восток, в интервью РИА Новости.

Никто с украинской стороны не дает официальных данных о численности воюющих на фронте или погибших колумбийцев. Все, что касается судьбы наемника, сопряжено с неизвестностью для него самого и для его семьи. В этих условиях человеческая жизнь теряет какую-либо ценность приводит РИА Новости слова источника

Вербовка наемников идет противозаконными способами, уточнил источник.

Колумбия в марте приняла закон о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, которая принята в 1989 году.