РИА Новости: 99% тел воевавших на Украине наемников из Колумбии не нашли

Москва25 мая Вести.Только три тела пропавших на Украине колумбийских наемников, участвовавших в боях на стороне киевского режима, получилось отыскать, 99% тел найти не удается, заявила руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо.

По ее словам, около 300 наемников из Колумбии пропали без вести на Украине​​​.

Мы направили запросы на Украину. Были обнаружены три тела, и процедура их репатриации началась в прошлом году цитирует агентство Мендиганьо

Таким образом остается неизвестным местонахождение 99% пропавших на Украине колумбийцев.

Как отметила руководитель организации, помогающей семьям пропавших наемников найти о них информацию, два тела удалось доставить в Колумбию, тогда как с третьим возникли бюрократические сложности.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников бессмысленно умирают в рядах Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, источник, связанный с вербовкой колумбийцев на Украину и Ближний Восток, подчеркнул, что Киев даже не считает погибших наемников и не предоставляет информацию о тех, кто продолжает воевать за режим Владимира Зеленского.