Москва25 маяВести.Только три тела пропавших на Украине колумбийских наемников, участвовавших в боях на стороне киевского режима, получилось отыскать, 99% тел найти не удается, заявила руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо.
По ее словам, около 300 наемников из Колумбии пропали без вести на Украине.
Мы направили запросы на Украину. Были обнаружены три тела, и процедура их репатриации началась в прошлом годуцитирует агентство Мендиганьо
Таким образом остается неизвестным местонахождение 99% пропавших на Украине колумбийцев.
Как отметила руководитель организации, помогающей семьям пропавших наемников найти о них информацию, два тела удалось доставить в Колумбию, тогда как с третьим возникли бюрократические сложности.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников бессмысленно умирают в рядах Вооруженных сил Украины.
В свою очередь, источник, связанный с вербовкой колумбийцев на Украину и Ближний Восток, подчеркнул, что Киев даже не считает погибших наемников и не предоставляет информацию о тех, кто продолжает воевать за режим Владимира Зеленского.