Москва5 маяВести.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийцев находятся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бессмысленно погибают за киевский режим.
Об этом он написал в соцсети X.
Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смертиподчеркнул Петро
Он также напомнил, что в его стране "наемничество запрещено законом".
Ранее источник, связанный с вербовкой колумбийцев на Украину и Ближний Восток, заявил, что ВСУ даже не считают погибших наемников из Колумбии и не предоставляют сведения о тех, кто продолжает воевать за Киев.