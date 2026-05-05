Президент Колумбии: семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине

"Бессмысленно умирают": президент Петро о колумбийских наемниках на Украине Президент Колумбии: семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине

Москва5 мая Вести.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийцев находятся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бессмысленно погибают за киевский режим.

Об этом он написал в соцсети X.

Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине​​​. Мы не хотим быть экспортерами смерти подчеркнул Петро

Он также напомнил, что в его стране "наемничество запрещено законом".

Ранее источник, связанный с вербовкой колумбийцев на Украину и Ближний Восток, заявил, что ВСУ даже не считают погибших наемников из Колумбии и не предоставляют сведения о тех, кто продолжает воевать за Киев.