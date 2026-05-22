Колумбийская НКО ищет сотни пропавших наемников, воевавших за Украину Около 300 колумбийских наемников, воевавших за ВСУ, пропали без вести

Москва22 мая Вести.Колумбийская неправительственная организация "Голоса тех, кого нет" занимается поиском около 300 наемников из Колумбии, пропавших без вести после участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила руководитель НКО Патрисия Мендиганьо.

Организация оказывает информационную помощь родственникам пропавших, консультируя их по вопросам обращения в украинские структуры и дипломатические представительства. По словам Мендиганьо, которые приводит РИА Новости, ее супруг также исчез на Украине полтора года назад.

[Ведем поиск] приблизительно 300 человек, воевавших за Украину сказала она

Как отмечается, многих латиноамериканцев привлекали обещаниями высоких выплат и хороших условий службы. При этом, по утверждению собеседницы агентства, семьи погибших и пропавших нередко сталкиваются с отсутствием компенсаций и проблемами с возвращением тел на родину.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее называл наемничество "ограблением страны". В марте 2026 года Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, финансирования и подготовки наемников.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал, что в рядах ВСУ воюют наемники из Норвегии, Японии и Ирландии.