Москва22 маяВести.Колумбийская неправительственная организация "Голоса тех, кого нет" занимается поиском около 300 наемников из Колумбии, пропавших без вести после участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила руководитель НКО Патрисия Мендиганьо.
Организация оказывает информационную помощь родственникам пропавших, консультируя их по вопросам обращения в украинские структуры и дипломатические представительства. По словам Мендиганьо, которые приводит РИА Новости, ее супруг также исчез на Украине полтора года назад.
[Ведем поиск] приблизительно 300 человек, воевавших за Украинусказала она
Как отмечается, многих латиноамериканцев привлекали обещаниями высоких выплат и хороших условий службы. При этом, по утверждению собеседницы агентства, семьи погибших и пропавших нередко сталкиваются с отсутствием компенсаций и проблемами с возвращением тел на родину.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее называл наемничество "ограблением страны". В марте 2026 года Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, финансирования и подготовки наемников.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал, что в рядах ВСУ воюют наемники из Норвегии, Японии и Ирландии.