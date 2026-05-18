Москва18 маяВести.Наемники из Норвегии, Японии и Ирландии воют на стороне боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Российская сторона находит много сведений о большом количестве наемников, которые приехали из Латинской Америки и подписали контракт с ВСУ, отметил Мирошник.
Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиатыприводит РИА Новости слова Мирошника
Посол заявил также, что больше всего иностранных наемников ВСУ замечено на харьковском и красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР).