Мирошник заявил о наемниках из Японии, Норвегии и Ирландии в рядах ВСУ

Москва18 мая Вести.Наемники из Норвегии, Японии и Ирландии воют на стороне боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Российская сторона находит много сведений о большом количестве наемников, которые приехали из Латинской Америки и подписали контракт с ВСУ, отметил Мирошник.

Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты приводит РИА Новости слова Мирошника

Посол заявил также, что больше всего иностранных наемников ВСУ замечено на харьковском и красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР).