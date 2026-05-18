Мирошник рассказал, на каких направлениях больше всего наемников ВСУ Мирошник: много иностранных наемников ВСУ замечено на харьковском направлении

Москва18 мая Вести.На харьковском и красноармейском направлении в ДНР было замечено больше всего иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Их [иностранных наемников в ВСУ] перебрасывают с направления на направление, но достаточно много их на харьковском направлении и на красноармейском направлении сказал Мирошник

Ранее пленный наемник армии киевского режима колумбиец Уильям Андрес Гальего Роско рассказал, что украинские вербовщики с помощью лживых обещаний заманивали жителей столицы Колумбии Боготы в отель, где оформляли на них паспорта и билеты для отправки на Украину. Колумбийцам рассказывают про высокую зарплату и обещают, что работать нужно будет только в тылу.