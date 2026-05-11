ВСУ перебросили элитные подразделения с наемниками на харьковское направление

Командование ВСУ перебросило наемников в Харьковскую область во время перемирия

Москва11 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцировало в Харьковскую область элитные подразделения, в которые вошли иностранные наемники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

Переброска, как отмечается, произошла во время действия режима прекращения огня.

Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77-й оаэмбр и полка "Р.У.Г." корпуса "Хартия", укомплектованного в том числе иностранными наемниками сообщил собеседник агентства

Ранее стало известно, что наемники из Колумбии пытались прорваться к российской границе. Бойцы ВС РФ успешно отбили их атаку.