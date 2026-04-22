Москва22 апрВести.Группа иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 300 человек покинула позиции и подняла мятеж после неудачной контратаки под селом Песчаное в Харьковской области.
Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Наемники требовали от представителей командования обеспечить безопасный коридор для отхода их подразделения в тыл.
Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалилисьзаявил собеседник агентства
Он отметил, что оборона ВСУ на этом участке фронта значительно ослаблена, а личный состав находится на пределе физических и моральных возможностей, что стало одной из причин мятежа, поднятого наемниками.
По словам источника, конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте происходят периодически, но этот случай является показательным ввиду масштабности.
Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отходарассказал собеседник агентства
В начале апреля в российских силовых структурах сообщили о трагическом инциденте в Харьковской области, где боевики ВСУ расправились с насильно мобилизованными украинцами.
Таким способом мужчины выразили недовольство методами, которые применяют сотрудники территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов на Украине).