РИА Новости: наемники ВСУ устроили мятеж после неудачной контратаки у Песчаного

Москва22 апр Вести.Группа иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 300 человек покинула позиции и подняла мятеж после неудачной контратаки под селом Песчаное в Харьковской области.

Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Наемники требовали от представителей командования обеспечить безопасный коридор для отхода их подразделения в тыл.

Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалились заявил собеседник агентства

Он отметил, что оборона ВСУ на этом участке фронта значительно ослаблена, а личный состав находится на пределе физических и моральных возможностей, что стало одной из причин мятежа, поднятого наемниками.

По словам источника, конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте происходят периодически, но этот случай является показательным ввиду масштабности.

Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода рассказал собеседник агентства

В начале апреля в российских силовых структурах сообщили о трагическом инциденте в Харьковской области, где боевики ВСУ расправились с насильно мобилизованными украинцами.

Таким способом мужчины выразили недовольство методами, которые применяют сотрудники территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов на Украине).