Москва22 апр Вести.Возможные протесты иностранных наемников могут осложнить положение Вооруженных сил Украины на фронте, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что на фоне значительных потерь среди украинских войск наемные бойцы все чаще стремятся покинуть позиции.

Я думаю, что протесты иностранных наемников ВСУ скоро обретут массовый характер, и это усугубит положение украинцев на фронте сказал Дандыкин

Эксперт добавил, что мотивация иностранцев во многом связана с финансовым вознаграждением, а их использование командованием ВСУ на разных участках фронта без должного учета ситуации может привести к дестабилизации.

Ранее уже стало известно о бунте наемников после неудачной контратаки под селом Песчаное в Харьковской области. Группа до 300 человек покинула свои позиции и подняла мятеж.