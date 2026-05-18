Эксперт рассказал, какие факторы повлекут катастрофу для ВСУ Военэксперт Дандыкин: освобождение ДНР и нехватка людей станут крахом для ВСУ

Москва18 мая Вести.Полное освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР) российскими войсками и нехватка личного состава могут стать катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что Киев также может испытать серьезные трудности при нейтрализации своих беспилотников. При этом нехватка личного состава остается главной проблемой, считает эксперт.

Первая проблема ВСУ – нехватка людей. Сейчас они пытаются тратить больше денег на это, наемников все меньше из-за потерь сказал Дандыкин

Кроме того, он предположил, что отклонение украинских дронов с курса может говорить о работе симпатизирующих РФ людей в Европе.

Третьим показательным моментом может стать полное освобождение Донбасса [армией РФ], включая Славянско-Краматорскую агломерацию. Это даст прямой выход на другие регионы: Запорожье, Днепропетровскую и Сумскую области добавил эксперт

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что в рядах ВСУ воюют наемники из Японии, Норвегии и Ирландии.