Пентагон сообщил Конгрессу США, что ВСУ не хватает людей и подготовки

Москва19 мая Вести.Количество призывников на Украине сокращается, что приводит к проблемам с подготовкой войск, заявил генеральный инспектор Пентагона на слушаниях в Конгрессе США, сообщает РИА Новости.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает личного состава, отметил генинспектор.

Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада приводит РИА Новости слова генинспектора

Кроме того, ВСУ имеют недостаточную поддержку с воздуха и не имеют возможностей для прорыва.

Это [господство в воздухе] критически важное преимущество для Москвы заключил генинспектор

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР) российским войсками, а также нехватка личного состава в ВСУ могут стать катастрофой для Киева.