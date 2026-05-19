Москва19 маяВести.Количество призывников на Украине сокращается, что приводит к проблемам с подготовкой войск, заявил генеральный инспектор Пентагона на слушаниях в Конгрессе США, сообщает РИА Новости.
Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает личного состава, отметил генинспектор.
Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Западаприводит РИА Новости слова генинспектора
Кроме того, ВСУ имеют недостаточную поддержку с воздуха и не имеют возможностей для прорыва.
Это [господство в воздухе] критически важное преимущество для Москвызаключил генинспектор
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР) российским войсками, а также нехватка личного состава в ВСУ могут стать катастрофой для Киева.