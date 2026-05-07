Москва7 мая Вести.Проблемы Вооруженных сил Украины с личным составом становятся все более явными. Об этом информационной службе "Вести" заявил военный корреспондент Алексей Гавриш.

По словам военкора, с расширением линии фронта противнику приходится растягивать свои резервы.

Сейчас все более явно становятся проблемы с личным составом у противника. С расширением линии фронта ему приходится растягивать свои резервы. На большинстве участков у нас сейчас плотная инициатива, и мы продвигаемся вперед, где-то закрепляемся, где-то накапливаем силы, но нужно отметить, что в городской застройке враг сейчас даже пытается контратаковать. Если говорить про константиновское направление, сейчас довольно сложная ситуация складывается в самом городе, где идут постоянные встречные бои. Как только уничтожается группа противника, которая зашла в город, враг закидывает новые и новые группы. Также довольно сложная ситуация в районе Часов Яра. Противник тоже пытается контратаковать, и даже были моменты, когда противник пытался установить свои пункты управления БПЛА на окраинах Часов Яра