Москва21 мая Вести.ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом, которые вынуждают их оставлять позиции. Об этом ИС "Вести" сообщил военный корреспондент Алексей Гавриш.

Он рассказал, что ВС РФ удалось взять два опорных пункта на красноармейском направлении, которые были оставлены ВСУ из-за нехватки солдат.

Общался с нашими штурмовиками с красноармейского направления. Они смогли за день взять два крупных опорных пункта противника. Так что примечательно? То, что пехоты там не было. Они смогли зайти, закрепиться там, свои позиции оборудовать, а пехота оттуда вышла уже довольно давно. Это говорит о том, что у ВСУ сейчас серьезные проблемы с личным составом, и те люди, которых они отлавливают на улицах, вовсе не могут компенсировать потери ВСУ на фронте заявил Гавриш

Ранее в офисе президента Украины заявили, что решение о снижении мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте.