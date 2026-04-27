Москва27 апр Вести.Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому придется признавать территориальные потери, заявил в интервью ИС "Вести" военкор Алексей Гавриш.

Накануне Сырский сообщил, что войска РФ активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта.

Это давно обсуждалось, что в тот момент, когда появится "зеленка", наше продвижение станет более эффективным. Сырскому в любом случае приходится признавать то, что они несут территориальные потери. Есть множество кадров объективного контроля, где наши бойцы заходят в тот или иной населенный пункт. И бои по всей линии соприкосновения продолжаются. При этом длина линии фронта постоянно тоже возрастает, что для ВСУ на самом деле очень невыгодно