Москва27 апрВести.Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому придется признавать территориальные потери, заявил в интервью ИС "Вести" военкор Алексей Гавриш.
Накануне Сырский сообщил, что войска РФ активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта.
Это давно обсуждалось, что в тот момент, когда появится "зеленка", наше продвижение станет более эффективным. Сырскому в любом случае приходится признавать то, что они несут территориальные потери. Есть множество кадров объективного контроля, где наши бойцы заходят в тот или иной населенный пункт. И бои по всей линии соприкосновения продолжаются. При этом длина линии фронта постоянно тоже возрастает, что для ВСУ на самом деле очень невыгодноотметил Гавриш
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане.