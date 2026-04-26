Главком ВСУ сообщил об активизации наступления РФ по всей линии фронта Главком ВСУ Сырский: РФ усилила наступление вдоль всей линии фронта

Москва26 апр Вести.Российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньяном.

Сырский отметил, что обстановка на фронте остается сложной.

Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 24 апреля Вооруженные силы РФ ликвидировали около 8225 боевиков в зоне проведения специальной военной операции.