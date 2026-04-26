Москва26 апрВести.Российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньяном.
Сырский отметил, что обстановка на фронте остается сложной.
Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронтанаписал Сырский на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
Ранее сообщалось, что в период с 18 по 24 апреля Вооруженные силы РФ ликвидировали около 8225 боевиков в зоне проведения специальной военной операции.