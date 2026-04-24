Москва24 апр Вести.В период с 18 по 24 апреля ВС РФ уничтожили порядка 8225 боевиков в зоне спецоперации. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны.

Наибольший урон противнику нанесла группировка армий "Центр", в результате действий которой были ликвидированы более 2295 солдат.

Кроме того, российские силы нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также местам размещения боевиков и иностранных наемников.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что оптоволоконные дроны ВС РФ наводят ужас на украинских боевиков из-за неожиданного характера их атаки.