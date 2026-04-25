Потери ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" составили 325 военнослужащих ВСУ потеряли свыше 325 боевиков в зоне ответственности группировки ВС РФ "Центр"

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 24 часа лишились более 325 боевиков в зоне ответственности группировки российских войск "Центр". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что российские подразделения уничтожили орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей заявил Савчук

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в период с 18 по 24 апреля уничтожили около 8225 боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Отмечалось, что группировка "Центр" нанесла наибольший урон противнику.