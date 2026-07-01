Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки около 1430 боевиков

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки около 1430 боевиков

Москва1 июл Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины на всех направлениях боевых действий потеряли около 1430 боевиков. Соответствующую статистику опубликовало Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

По данным оборонного ведомства, наибольшие потери киевский режим понес в зоне ответственности группы войск ВС РФ "Восток" – до 460 военных. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ.

В зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. До 200 боевиков ВСУ потеряли в зоне действий российской группировки войск "Север", в зоне "Юга" — до 210.

В Минобороны отметили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ, ликвидированы до 60 боевиков ВСУ.

Кроме того, уничтожено большое количество техники ВСУ, среди которой танки, бронеавтомобили HMMWV производства США, пикапы и другая техника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июля российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 179 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.