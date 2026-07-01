ПВО сбила 179 украинских БПЛА за ночь Минобороны: силы ПВО перехватили 179 БПЛА ВСУ за ночь

Москва1 июл Вести.Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 179 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

В течение ночи в период с 21.00 мск 30 июня до 8.00 мск 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

Атаки БПЛА были отражены над территориями Московской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской и Курской областей. ПВО также ликвидировала дроны над Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.

Кроме того, беспилотники были сбиты над территориями Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об уничтожении 60 украинских беспилотников над регионом силами ПВО и РЭБ 30 июня.