МО РФ: 342 украинских БПЛА уничтожены за ночь над российской территорией

ПВО России ночью сбила 342 украинских беспилотника МО РФ: 342 украинских БПЛА уничтожены за ночь над российской территорией

Москва13 июл Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20.00 мск 12 июля до 08.00 13 июля.

В Минобороны уточнили, что украинские БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники поражены в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей.

ПВО также сбила дроны ВСУ над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом уничтожен 81 беспилотник, в результате совершенной Киевом атаки погибли три человека, еще трое получили ранения.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении города и Подмосковья с вечера 12 июля летело более 350 беспилотников.