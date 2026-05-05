ПВО сбила 289 украинских дронов за ночь МО РФ: силы ПВО уничтожили за ночь 289 беспилотников ВСУ

Москва5 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на вторник, 5 мая, 289 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что система ПВО отработала в период с 20.00 мск 4 мая до 07.00 мск 5 мая.

По данным МО РФ, дроны удалось сбить над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областей.

Кроме того, вражеские дроны ликвидировали над Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.

Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО перехватили украинский дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков провели работу специалисты.