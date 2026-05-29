Москва29 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 мая уничтожили 208 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 28 мая до 7.00 29 мая.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областями.
Кроме того, уничтожены беспилотники в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
На этой неделе сегодняшняя ночная атака ВСУ стала самой массовой над российскими регионами. В предыдущую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 62 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на среду было сбито 140 аппаратов, в ночь на вторник - 59, а в ночь на понедельник - 173.