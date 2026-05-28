Москва28 маяВести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили 62 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что ПВО перехватила беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что крымские системы противовоздушной обороны отражали удар украинских военных.