Почти 140 беспилотников сбиты над российскими регионами в ночь на субботу

Средства ПВО ликвидировали за ночь 138 дронов ВСУ над российскими регионами Почти 140 беспилотников сбиты над российскими регионами в ночь на субботу

Москва16 мая Вести.Средства противовоздушной обороны России уничтожили в ночь на субботу, 16 мая, 138 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при подлете к Москве за ночь уничтожены пять беспилотников.