МО: средства ПВО за ночь уничтожили 334 украинских дрона над регионами РФ

Средства ПВО уничтожили за ночь 334 дрона украинской армии над регионами России МО: средства ПВО за ночь уничтожили 334 украинских дрона над регионами РФ

Москва3 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 3 мая, обнаружили и ликвидировали 334 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении оборонного ведомства

Уточняется, что БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Новгородской, Псковской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом и территорией Республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 14.00 до 20.00 мск субботы, 2 апреля, силы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 146 беспилотников ВСУ над российскими регионами.