Силы ПВО в ночь на 28 июня сбили 213 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО уничтожили за ночь 213 беспилотников ВСУ над регионами России Силы ПВО в ночь на 28 июня сбили 213 украинских дронов над регионами России

Москва28 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 28 июня, уничтожили 213 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства в MAX

Там также уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тамбовской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в воскресенье сообщил, что один человек погиб в результате падения обломков украинских дронов в Славянске-на-Кубани.

В ночь на 27 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 175 украинских беспилотников над регионами РФ.