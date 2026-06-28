Москва28 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 28 июня, уничтожили 213 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении военного ведомства в MAX
Там также уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тамбовской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в воскресенье сообщил, что один человек погиб в результате падения обломков украинских дронов в Славянске-на-Кубани.
В ночь на 27 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 175 украинских беспилотников над регионами РФ.