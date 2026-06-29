Средства ПВО за ночь сбили 209 дронов ВСУ над Россией МО РФ: ночью системы ПВО сбили 209 БПЛА ВСУ над российскими территориями

Москва29 июн Вести.В ночь на 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинские беспилотники были перехвачены в период с 20:00 28 июня до 07:00 мск 29 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Вражеские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, подчеркнули в ведомстве.

28 июня сообщалось, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 213 беспилотников ВСУ над территорией России.