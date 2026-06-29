Москва29 июнВести.В ночь на 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские беспилотники были перехвачены в период с 20:00 28 июня до 07:00 мск 29 июня.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Вражеские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, подчеркнули в ведомстве.
28 июня сообщалось, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 213 беспилотников ВСУ над территорией России.