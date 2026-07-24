Средства ПВО сбили 210 украинских беспилотников за 24 июля над регионами России Минобороны РФ: силы ПВО сбили 210 дронов ВСУ в течение дня 24 июля

Москва24 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 210 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение дня 24 июля в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ведомство отмечает, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июля российские ПВО уничтожили 571 беспилотник ВСУ.